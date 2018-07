Peking (AFP) Chinesische Banken haben in den vergangenen drei Jahren faule Kredite in Höhe von 2000 Milliarden Yen (269 Milliarden Euro) abschreiben müssen. Der Bankensektor sei aber dennoch stabil und habe die Risiken "unter Kontrolle", sagte ein Vertreter der chinesischen Bankenaufsicht CBRC am Donnerstag. Die Behörde traf demnach bereits im Jahr 2011 Vorkehrungen und forderte Banken auf, höhere Rücklagen für Kreditausfälle in Zeiten mit verlangsamten Wirtschaftswachstum zu bilden.

