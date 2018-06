Peking (AFP) China hat einen neuen Gesundheitsskandal: Wegen offensichtlich giftiger Laufbahnen in Schulen sind Medienberichten zufolge neun Fabriken geschlossen und mehrere Verantwortliche in Gewahrsam genommen worden. In der Ortschaft Canghzou seien Ermittlungen eingeleitet worden, hieß es am Donnerstag auf der Website der Provinzregierung von Hebei. Die örtlichen Behörden hätten die Schließung von neun Fabriken angeordnet sowie Maschinen, Material und halbfertige Produkte versiegelt.

