Wiesbaden (AFP) Dank der niedrigen Inflationsrate haben Arbeitnehmer zuletzt statistisch gesehen deutlich mehr Geld in der Tasche gehabt. Die Reallöhne lagen im ersten Quartal dieses Jahres um 2,6 Prozent höher als im Vorjahresquartal, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Das Plus sei "vor allem durch den unterdurchschnittlichen Anstieg der Verbraucherpreise begründet".

