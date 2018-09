Düsseldorf (AFP) Rund 95.000 Asylbewerber haben in Deutschland derzeit eine Stelle. Es handele sich "überwiegend um Tätigkeiten im Helferbereich, etwa in der Landwirtschaft oder im Hotel- und Gaststättengewerbe", sagte Detlef Scheele, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit (BA), der "Wirtschaftswoche" laut Vorabmeldung vom Donnerstag. Insgesamt stehe die Behörde mit der Vermittlung der Asylbewerber "noch am Anfang".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.