Düsseldorf (AFP) Der Heidenheimer Technologiekonzern Voith will einem Medienbericht zufolge dem chinesischen Hausgerätehersteller Midea seine Anteile am Roboterbauer Kuka verkaufen. Die Gesellschafter hätten Mitte Juni beschlossen, Midea das Anteilspaket von 25,1 Prozent anzudienen, berichtete das "Manager Magazin" am Donnerstag unter Berufung auf Unternehmenskreise. Für Voith komme eine Rolle als Juniorpartner neben einem dominierenden Großaktionär Midea weder strategisch noch finanziell in Frage.

