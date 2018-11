Berlin (AFP) Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat mehr Klimaschutz besonders im Verkehrsbereich angemahnt. Dieser Sektor habe bislang nichts zur Emissionsminderung beigetragen, "das kann nicht so weitergehen", sagte Hendricks am Donnerstag in einer Debatte zum Klimaschutz im Bundestag. Sie äußerte die Erwartung, dass ab 2030 nur noch E-Autos zugelassen würden oder Fahrzeuge, die mit regenerativ erzeugten Brennstoffen betrieben werden.

