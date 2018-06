Radolfzell (AFP) In Westpolen leben nach Angaben von Naturschützern 43 Wolfsrudel mit Nachwuchs sowie zehn Wolfspaare oder -gruppen. Das teilten die Stiftung Euronatur und der Internationale Tierschutzfonds (IFAW) am Donnerstag unter Berufung auf einen von ihnen mitfinanzierten Bericht der polnischen Naturschutzorganisation Association for Nature Wolf (Afn Wolf) mit.

