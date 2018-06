Berlin (AFP) Am Tag des Brexit-Referendums in Großbritannien hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erneut ihre Hoffnung auf einen Verbleib des Landes in der EU geäußert. "Wir wünschen uns natürlich eine Entscheidung, (...) bei der Großbritannien Teil der Europäischen Union bleibt", sagte Merkel während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Österreichs Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) in Berlin. Am Donnerstag waren die Briten zu dem Referendum aufgerufen.

