Straßburg (AFP) Auch Journalisten müssen bei ihrer Arbeit die Vorschriften des Strafgesetzes einhalten. Mit dieser Feststellung hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) am Donnerstag die Klage von drei italienischen Journalisten abgewiesen. Die Lokalreporter aus der Provinz Lecco in der Lombardei waren in Italien zu Haftstrafen verurteilt worden, weil sie den Polizeifunk abgehört hatten, was das italienische Strafrecht verbietet.

