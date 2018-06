Paris (AFP) Die für Bienen besonders gefährlichen Pflanzenschutzmittel aus der Gruppe der Neonikotinoide sollen in Frankreich verboten werden. Die französische Nationalversammlung stimmte in der Nacht auf Donnerstag für ein Verbot dieser Insektizide ab September 2018. Allerdings sollen bis Sommer 2020 Ausnahmen möglich sein. Festgehalten ist das Verbot in einem Gesetz zur Biodiversität, das aber noch nicht endgültig verabschiedet ist.

