Duisburg (SID) - Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat Tim Albutat vom Bundesligisten SC Freiburg fest verpflichtet und mit einem Vertrag bis Juni 2019 ausgestattet. Bisher war der Mittelfeldspieler nur ausgeliehen.

"Wir wissen, was wir an Tim haben. Seine Qualität hat uns in den vergangenen Spielzeiten schon weiter geholfen, daher war es uns wichtig, ihn hier zu behalten", sagte Sportdirektor Ivica Grlic.