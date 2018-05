Évian-les-Bains (dpa) - Der Einsatz von Jérôme Boateng im EM-Achtelfinale bleibt ungewiss. Die Verhärtung in der Wade des Innenverteidigers sei rückläufig, berichtet Co-Trainer Marcus Sorg in Évian. "Aber Prophet bin ich auch nicht", ergänzte der Assistent von Bundestrainer Joachim Löw. Die medizinische Abteilung arbeite mit Hochdruck, um Boateng für das Spiel am Sonntag in Lille gegen die Slowakei fit zu bekommen. Der lange verletzte Kapitän Bastian Schweinsteiger hat sich dagegen zu einer echten Startelf-Option herangearbeitet. Die praktische Vorbereitung auf die Slowakei beginnt mit einem Training am Freitagvormittag.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.