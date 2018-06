Evian (SID) - Abwehrchef Jerome Boateng wird der deutschen Fußball-Nationalmannschaft aller Voraussicht nach im EM-Achtelfinale am Sonntag (18.00 Uhr) in Lille gegen die Slowakei zur Verfügung stehen, ein Restrisiko bleibt aber. "Die Verhärtung ist rückläufig, er und die medizinische Abteilung arbeiten mit Hochdruck daran. Wir hoffen, dass er reicht. Ich bin aber kein Prophet. Wir haben noch zwei Trainingseinheiten, da kann viel passieren", sagte Assistenztrainer Marcus Sorg am Donnerstag im DFB-Camp in Evian.

Boateng selbst, der sich zum Gruppenabschluss am Dienstag gegen Nordirland eine "neurogene Verhärtung" in der rechten Wade zugezogen hatte und in der 76. Minute ausgewechselt worden war, gab via Bild-Zeitung Entwarnung. "Die Wade ist etwas hart. Ich habe ein Stabilisierungstape bekommen. Unsere medizinische Abteilung leistet aber hervorragende Arbeit. Ich werde Sonntag auf jeden Fall spielen können", sagte der 27-Jährige.