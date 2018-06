Leicester (SID) - Englands Topstürmer Jamie Vardy bleibt Leicester City treu. Der 29-Jährige erhielt beim Sensationsmeister einen Vierjahresvertrag bis 2020. Das teilten die "Füchse" am Donnerstag in einer knappen Stellungnahme mit. Vardy, der bei der EM in Frankreich im Kader der Three Lions steht, hatte erst im Februar bis 2019 verlängert. Zuletzt war dennoch über einen Wechsel zum FC Arsenal spekuliert worden.

Vardy kam 2012 für eine Million Pfund (1,3 Millionen Euro) von Amateurklub Fleetwood Town nach Leicester. Auch dank seiner 24 Saisontreffer hatte sich der krasse Außenseiter Leicester in der vergangenen Saison völlig überraschend erstmals die Meisterschaft gesichert. Vardy will sich zu seiner sportlichen Zukunft nicht äußern, solange England bei der EURO im Wettbewerb ist. Und auch Leicester lehnte am Donnerstag jeden weiteren Kommentar ab.

"Ich habe noch nie so einen Spirit gespürt wie im Moment ? vom Eigentümer, vom Trainer mit seinem Team, den Spielern und den Fans. Ich möchte für eine lange Zeit Teil davon sein", sagte Vardy bei der Vertragsverlängerung im Februar. Arsenal soll ihn mit einem Wochengehalt von 120.000 Pfund (156.000 Euro) geködert haben, Leicester bot englischen Medien zufolge 100.000 (130.000).

Schon zu Wochenbeginn hatte sich abgezeichnet, dass es nicht zu einem Transfer des Angreifers kommen wird. Nach ersten Verhandlungen mit Leicester hatte Arsenals Teammanager Arsène Wenger einen Rückzieher gemacht. "Vardy ist bei Leicester und wird dort auch bleiben", sagte der Franzose in einem Interview mit dem chinesischen Fernsehen.