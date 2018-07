Paris (SID) - Losglück für den Europameister: Die deutschen Handballer haben für die WM 2017 in Frankreich (11. bis 29. Januar) eine machbare Vorrundengruppe erwischt. Die Mannschaft von Bundestrainer Dagur Sigurdsson trifft beim Kampf um den Titel in Rouen auf den EM-Dritten Kroatien, Weißrussland, Ungarn, Chile und Saudi-Arabien. Dies ergab die Auslosung am Donnerstag in Paris.

"Das ist eine interessante und spannende Gruppe mit allen Möglichkeiten. Alles ist offen", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning dem SID. Deutschland habe "immer den Anspruch weiterzukommen. Zunächst freuen wir uns jetzt aber auf die Olympischen Spiele im Sommer in Rio, die WM ist dann die nächste große Herausforderung." Und Generalsekretär Mark Schober meinte: "Bei dieser Gruppe muss uns nicht heiß werden, das Weiterkommen sehe ich nicht gefährdet."

24 Mannschaften nehmen an dem Turnier teil. Gespielt wird in vier Sechsergruppen, die jeweils besten vier Teams erreichen das Achtelfinale. Bei der letzten WM 2015 in Katar hatte die deutsche Mannschaft den siebten Platz erreicht.

Spielort der deutschen Mannschaft ist die nordfranzösische Hafenstadt Rouen, außerdem wird in der Vorrunde in Paris, Nantes und Metz gespielt. Die Achtelfinal- und Viertelfinalpartien finden in Lille, Montpellier, Albertville und Paris statt. In der Hauptstadt steigt auch das Finalwochenende.

Gruppe A: Frankreich, Polen, Russland, Brasilien, Japan, Norwegen

Gruppe B: Spanien, Slowenien, Mazedonien, Island, Tunesien, Angola

Gruppe C: Deutschland, Kroatien, Weißrussland, Ungarn, Chile, Saudi-Arabien

Gruppe D: Katar, Dänemark, Schweden, Ägypten, Bahrain, Argentinien