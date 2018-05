Rom (AFP) Die US-Fastfoodkette McDonald's hat einen neuen Versuch gestartet, auf dem zentralen Domplatz in Florenz eine Filiale einzurichten. Diese McDonald's-Filiale solle "nicht die Charakteristika eines Fast-Foods, sondern eines Restaurants mit Bedienung am Tisch haben", sagte der für Wirtschaftsentwicklung zuständige Vize-Bürgermeister Giovanni Bettarini im Stadtrat. Eine am Mittwoch auf den Weg gebrachte Petition gegen die Einrichtung des McDonald's-Restaurants wurde innerhalb von 24 Stunden von 10.000 Bürgern unterzeichnet.

