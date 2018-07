Rom (AFP) Roms neue Bürgermeisterin Virginia Raggi will aus dem von ihr angekündigten Kampf gegen Missmanagement und Korruption in der italienischen Hauptstadt Milliardensummen einnehmen. "Wir werden das Problem der Verschwendung riesiger Summen angehen, die sich auf 1,2 Milliarden Euro pro Jahr belaufen", sagte Raggi anlässlich ihres Amtsantritts am Donnerstag. "Wir müssen diese Verschwendung beenden und das Geld in öffentliche Dienstleistungen stecken."

