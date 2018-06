Havanna (AFP) Die Regierung Kolumbiens und die linke Guerillaorganisation Farc haben am Donnerstag einen dauerhaften Waffenstillstand geschlossen. Das Abkommen wurde in der kubanischen Hauptstadt Havanna im Beisein internationaler Gäste unterzeichnet. Die Waffenruhe ist ein zentraler Schritt zu einem langfristigen Friedensvertrag in dem jahrzehntealten Konflikt in dem südamerikanischen Land.

