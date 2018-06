Baku (SID) - Stefanie Thurmann aus Frankfurt an der Oder hat beim Weltcup der Sportschützen in Baku mit 386 Zählern Platz sieben im Finale mit der Luftpistole belegt. Für den Deutschen Schützenbund war es am Donnerstag das beste Ergebnis. Olympiastarterin Monika Karsch (Regensburg) hatte das Finale verpasst und belegte in der Endabrechnung den 17. Platz. Es gewann die Ukrainerin Olena Kostewitsch.

Im Luftgewehr-Wettbewerb errreichte kein Deutscher das Finale, das der Tscheche Filip Nepejchal gewann. Julian Justus (Homberg/Ohm) war auf Rang 20 bester Vertreter des DSB.