Beirut (AFP) Nach wochenlanger Belagerung ist die arabisch-kurdische Rebellenallianz SDF laut Aktivisten in die von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) kontrollierte nordsyrische Stadt Manbidsch vorgedrungen. Die Dschihadisten würden erbitterten Widerstand leisten und es gebe "heftige Straßenkämpfe zwischen den Gebäuden", erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag. Die IS-Kämpfer hätten zahlreiche Sprengfallen gelegt, so dass die Rebellen nur langsam vorankämen.

