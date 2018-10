Eastbourne (dpa) - Tennisspielerin Andrea Petkovic hat beim WTA-Turnier in Eastbourne den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Die 28-Jährige aus Darmstadt musste sich bei der Fortsetzung des Spiels gegen die Russin Jekaterina Makarowa 6:3, 4:6, 0:6 geschlagen geben.

Die Achtelfinal-Partie der mit 776 878 Euro dotierten Generalprobe für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon war bereits am Mittwoch begonnen worden. Wegen Regens musste das Duell aber auf Donnerstag vertagt werden.

In Wimbledon, das am Montag beginnt, geht Petkovic nun doch noch als gesetzte Spielerin an den Start. Die frühere Top-Ten-Spielerin profitierte von der verletzungsbedingten Absage von Victoria Asarenka aus Weißrussland und wurde auf Position 32 eingestuft. Ursprünglich hatte die Fed-Cup-Spielerin den Sprung auf die Setzliste knapp verpasst.

