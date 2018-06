New York (AFP) Die Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen streben im Monat Juli die Versorgung von 1,2 Millionen Zivilisten in Syrien auf dem Landweg an. Bei den syrischen Behörden seien Genehmigungen zur Belieferung von 35 vordringlichen Gebieten beantragt worden, sagte der UN-Hilfekoordinator Stephen O'Brien am Donnerstag vor dem UN-Sicherheitsrat. In diesen Gebieten leben laut O'Brien 1.220.750 Menschen.

