Washington (AFP) Nach mehr als 14 Jahren Gefangenschaft hat ein jemenitischer Häftling das US-Lager Guantanamo auf Kuba verlassen können. Die Regierung Montenegros habe sich zur Aufnahme des Mannes bereit erklärt, teilte das US-Verteidigungsministerium am Mittwochabend in Washington mit. Das Ministerium dankte dem Balkanstaat für die "humanitäre Geste" und für die "Unterstützung der US-Bemühungen zur Schließung des Gefangenenlagers". Mit der Ausreise des Mannes nach Montenegro bleiben noch 79 Gefangene in dem Lager zurück.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.