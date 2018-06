Washington (AFP) Die gezielte Bevorzugung der Angehörigen von Minderheiten an den US-Hochschulen darf weiter praktiziert werden. Der Oberste Gerichtshof wies am Donnerstag in Washington die Klage einer weißen Frau gegen die seit Jahrzehnten geltende, sogenannte "affirmative action" ab. Der Supreme Court entschied, dass die rassische und ethnische Identität eines Bewerbers eines der Auswahlkriterien für die Zulassung zu einer Hochschule sein darf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.