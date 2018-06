Berlin (AFP) Nach der Entscheidung der Briten für einen Austritt aus der Europäischen Union hat die Spitze der AfD bundesweite Volksabstimmungen auch für Deutschland gefordert. AfD-Vize Alexander Gauland begrüßte am Freitag in Berlin, dass sich Großbritannien "für die direkte Demokratie" entschieden habe. Schuld am Brexit sei auch die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), sagte Gauland weiter. Merkel habe Großbritannien "aus der EU getrieben".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.