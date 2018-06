Berlin (AFP) Anlässlich des Weltdrogentags am Sonntag hat die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), zum maßvollen Umgang mit Alkohol aufgerufen. In Deutschland tränken viele Menschen "mehr Alkohol, als ihnen gut tut", erklärte Mortler am Freitag. Sie riskierten so ihre Gesundheit, ihre Sozialkontakte und letztlich ihre wirtschaftliche Existenz.

