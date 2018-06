Berlin (AFP) FDP-Chef Christian Lindner hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Mitverantwortung für die Entscheidung der Briten für einen Austritt aus der EU gegeben. "Die Briten haben sich gegen die von Angela Merkel beschworene Alternativlosigkeit entschieden", erklärte Lindner am Freitag in Berlin. Seit Jahren werde in Europa den Problemen hinterherregiert, warf er der Kanzlerin sowie EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vor. Notwendig sei nun ein "Neustart".

