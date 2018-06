Köln (AFP) Eine Polizeistreife hat in der Kölner Innenstadt einen 27-Jährigen festgenommen, der eine selbstgebaute funktionstüchtige Rohrbombe mit sich trug. Wie die örtliche Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Mann aus Dortmund am Vorabend am Alten Markt gefasst. Er und drei Begleiter seien wegen der Aufschrift "FCK CPS" (Fuck Cops) auf dem T-Shirt des Bombenbesitzers ins Visier der Streife geraten.

