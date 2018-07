Frankfurt/Main (AFP) Die Journalistin und Publizistin Carolin Emcke wird in diesem Jahr mit dem renommierten Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Das gab der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Freitag bekannt. Sie erhält den mit 25.000 Euro dotierten Preis zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse am 23. Oktober.

