Berlin (AFP) Nach der Entscheidung der Briten für einen Austritt aus der Europäischen Union hat CSU-Chef Horst Seehofer Reformen in der EU gefordert. "Wir setzen uns für eine Europäische Union ein, die Einheit in Vielfalt gestaltet, statt Zentralismus und Gleichmacherei", erklärte Seehofer am Freitag in München. Er forderte "eine bürgernahe Europäische Union, in der die nationale Identität und die Eigenständigkeit der Regionen und Kommunen gewahrt bleiben".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.