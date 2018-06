München (AFP) CSU-Chef Horst Seehofer drängt weiter auf eine Ausweitung der direkten Demokratie in Deutschland. "Die CSU wird bei der Forderung nach mehr Bürgerbeteiligung auf jeden Fall ganz vorn bleiben", sagte Seehofer in einem am Freitag vorab veröffentlichten Interview mit dem Magazin "Focus", das er vor der Entscheidung der Briten für einen Austritt Großbritanniens aus der EU geführt hatte.

