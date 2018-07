Darmstadt (AFP) Nach der Geiselnahme in einem Kinocenter im südhessischen Viernheim steht die Identität des von der Polizei erschossenen Täters fest. Es handelt sich um einen 19-jährigen Deutschen, der gebürtig aus Mannheim stammt und zuletzt in Norddeutschland wohnte, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Freitag mitteilte. Sein Motiv blieb zunächst weiter unklar. Hinweise auf einen politischen oder terroristischen Hintergrund sehen die Ermittler aber nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.