München (AFP) Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni erneut deutlich gebessert. Im vor der Brexit-Entscheidung erhobenen ifo-Geschäftsklimaindex gab es einen Anstieg von 107,8 Punkten im Mai auf 108,7 Punkte im Juni, wie das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut am Freitag mitteilte. Die Unternehmer waren demnach mit ihrer aktuellen Lage zufriedener und blickten deutlich optimistischer in die Zukunft.

