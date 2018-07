London (dpa) - Die Befürworter eines EU-Ausstiegs haben beim EU-Referendum einen ersten deutlichen Teilerfolg verbucht - und sind prompt in Führung gegangen. In der nordostenglischen Stadt Sunderland stimmten 61 Prozent für einen Brexit und nur 39 Prozent für einen Verbleib, wie am frühen Morgen bekannt wurde. In der benachbarten Stadt Newcastle behielten dagegen die EU-Befürworter die Oberhand, allerdings nicht so klar wie angenommen. Eine erste Wählerbefragung nach Schließung der Wahllokale hatte auf einen knappen Vorsprung des Lagers der EU-Befürworter hingedeutet.

