Luxemburg (dpa) - Erstmals nach dem britischen Referendum kommen die EU-Staaten heute auf Ministerebene zusammen. In Luxemburg treffen sich die für Europaangelegenheiten zuständigen Minister. Auf der Agenda des Treffens stehen die Vorbereitungen für die Zusammenkunft der EU-Staats- und Regierungschefs am kommenden Dienstag und Mittwoch. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier reist schon zu Vorgesprächen gegen Mittag an. Dabei dürfte auch das Ergebnis der Brexit-Abstimmung in Großbritannien eine große Rolle spielen.

