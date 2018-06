London (dpa) - Das Meinungsforschungsinstitut Ipsos Mori hat beim Brexit-Referendum in Großbritannien in einer Umfrage einen Vorsprung für das EU-Lager ermittelt - allerdings wurde ein Teil der Daten noch vor Öffnung der Wahllokale erhoben. Demnach haben sich 54 Prozent der Wähler für den Verbleib in der EU entschieden. Die Umfrage ist jedoch nicht verlässlich: Das Datenmaterial von vor dem Urnengang wurde am Wahltag mit den Aussagen von Wählern aktualisiert. Hinsichtlich der Methodik und Größe der Stichprobe ist die Verlässlichkeit aber nicht mit einer klassischen Nachwahlbefragung zu vergleichen.

