Berlin (dpa) - Nach dem Brexit-Votum der Briten für einen EU-Austritt wird der Bundestag voraussichtlich kommenden Dienstag zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Das kündigte Bundestagspräsident Norbert Lammert vor Beginn der Beratungen des Parlaments an. Dabei werde es eine Regierungserklärung vor dem nächsten EU-Gipfel geben. Man müsse sich jetzt ebenso so ruhig wie zügig mit den Konsequenzen auseinadersetzen, sagte Lammert. Am Mittag wollen die Bundestagsfraktionen auf Sondersitzungen über die Folgen des "Brexit"-Votums beraten.

