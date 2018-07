London (dpa) - Bei der weltweit mit Hochspannung beachteten Auszählung des britischen EU-Referendums deutet sich ein äußerst knapper Ausgang an. Nach der Auszählung von 80 der 382 Wahlbezirke lagen die Befürworter eines Verbleibs in der EU zwar hauchdünn vorn. In den meisten Wahlbezirken hatten die Befürworter eines Ausstiegs jedoch besser abgeschnitten, als von den Meinungsforschern erwartet. Wahlforscher äußerten sich pessimistisch für den EU-Verbleib. Das britische Pfund fiel im Laufe der Auszählung drastisch.

