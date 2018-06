Evian (SID) - Die Hereinnahme des genesenen Kapitäns Bastian Schweinsteiger für den bisher enttäuschenden Sami Khedira könnte die einzige Änderung bei Fußball-Weltmeister Deutschland für das EM-Achtelfinale gegen die Slowakei am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF) in Lille sein. "Er ist in einem sehr guten Zustand", sagte Bundestrainer Joachim Löw.

Sein Assistent Marcus Sorg erklärte, der bisher zu zwei Kurzeinsätzen gekommene Kapitän komme "so langsam auf das Niveau, uns von Anfang an helfen zu können".

Ansonsten ist aber davon auszugehen, dass Löw dieselbe Elf aufbietet wie beim 1:0 im letzten Gruppenspiel gegen Nordirland. Zum einen haben sich Rechtsverteidiger Joshua Kimmich und Mittelstürmer Mario Gomez bewährt, zum zweiten wirkte das gesamte Spiel ausgewogener und zum dritten wird von der Slowakei eine zumindest ähnlich defensive Spielweise erwartet.

Ein Einsatz des gegen Nordirland mit Wadenbeschwerden ausgewechselten Abwehrchefs Jerome Boateng ist - zumindest offiziell - nicht gefährdet. Leichte Bedenken und Sorgen bleiben aber. Zwei Tage vor dem Achtelfinale trainierte der 27-Jährige noch nicht mit der Mannschaft. Nach Angaben des DFB befindet er sich jedoch "voll im Plan", Boateng beteuerte, er könne "auf jeden Fall spielen". Laut DFB sei "der Indikator für einen Einsatz am Sonntag die Tatsache, ob er am Abschlusstraining am Samstag teilnehmen kann".

Demnach werden vor Torhüter Manuel Neuer - der erneut Kapitän wäre, wenn Schweinsteiger auf der Bank bliebe - von rechts Kimmich, Boateng, Mats Hummels und Jonas Hector verteidigen. Offensiv spielt neben Schweinsteiger oder Khedira Toni Kroos. Die offensive Dreierreihe hinter Gomez bilden der bei Europameisterschaften noch torlose Thomas Müller, der gegen Nordirland stark verbesserte Mesut Özil und Mario Götze. - Die voraussichtliche deutsche Mannschaftsaufstellung:

DEUTSCHLAND: 1 Neuer/Bayern München (30 Jahre/68 Länderspiele/0 Tore) - 21 Kimmich/Bayern München (21/2/0), 17 Boateng/Bayern München (27/62/0), 5 Hummels/Borussia Dortmund (27/48/4), 3 Hector/1. FC Köln (26/17/1) - 6 Khedira/Juventus Turin (29/63/5) oder 7 Schweinsteiger/Manchester United (31/117/24), 18 Kroos/Real Madrid (26/68/11) - 13 Müller/Bayern München (26/74/32), 8 Özil/FC Arsenal (27/76/19), 19 Götze/Bayern München (24/55/17) - 23 Gomez/Besiktas Istanbul (30/66/28) - Trainer: Löw (56)

Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)