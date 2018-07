Paris (SID) - Der Pole Szymon Marciniak pfeift das EM-Achtelfinale der deutschen Weltmeister gegen die Slowakei am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF) in Lille. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Freitag bekannt. Marciniak (35) ist seit 2011 FIFA-Schiedsrichter und leitete während der Europameisterschaft bereits die Spiele zwischen Österreich und Island (1:2) sowie Spanien und Tschechien (1:0).

Insgesamt zeigte der Pole bei dem Turnier bis dato sechs Gelbe Karten. Im Spiel der Isländer gab er einen berechtigten Foulelfmeter für Österreich, den Aleksandar Dragovic aber an den Pfosten setzte.