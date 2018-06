Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will offenbar den peruanischen Nationalspieler Jefferson Farfan (31) wieder zurück in die Bundesliga holen. Das melden Medien in Peru. Angeblich seien sich die Hessen mit dem Offensivspieler, der zwischen 2008 und 2015 bei Schalke 04 spielte, schon einig.

Der Medizincheck soll angeblich Anfang Juli stattfinden. Für die Königsblauen hatte Farfan 53 Tore erzielt. Im vergangenen Jahr war er nach Abu Dhabi gewechselt, sein Vertrag bei Al Jazira Club läuft noch bis 2018.