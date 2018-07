London (AFP) Mehr als 80 konservative Abgeordnete, die einen Brexit unterstützen, haben den britischen Premierminister David Cameron zum Verbleib im Amt unabhängig vom Ausgang des EU-Referendums aufgefordert. In einem gemeinsam unterzeichneten Brief dankten sie Cameron am Donnerstag dafür, "dem britischen Volk die Wahl gegeben zu haben", über ihr Schicksal selbst zu entscheiden. Wie auch immer die Volksabstimmung ausgehe, Cameron habe den Auftrag und die Pflicht, "die Nation weiterhin zu führen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.