Tokio (AFP) Der Vorsprung des Brexit-Lagers bei der Auszählung nach dem britischen EU-Referendum hat das Pfund abstürzen lassen und schickt auch die Kurse an den Börsen in Asien auf Talfahrt. Die britische Währung fiel nach einem Bericht der Finanznachrichtenagentur Bloomberg am frühen Freitagmorgen auf ihren tiefsten Stand gegenüber dem Dollar seit 1985. Der globale Ölpreis brach um fünf Prozent ein.

