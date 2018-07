Brüssel (AFP) Nach dem Brexit-Referendum hat die EU-Führung die britische Regierung aufgefordert, den Austritt des Landes aus der Union nicht hinauszuzögern. Die EU erwarte, dass London die Entscheidung "so schnell wie möglich" wirksam mache, "wie schmerzhaft dieser Prozess auch sein mag", hieß es am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung der Präsidenten von EU-Kommission, Europaparlament, Rat und des rotierenden EU-Vorsitzes. Sie reagierten damit auf die Ankündigung des britischen Premierminister David Cameron, die formelle Austrittserklärung aus der EU seinem Nachfolger zu überlassen.

