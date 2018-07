Frankfurt/Main (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) hält sich nach dem Brexit-Votum mögliche Finanzspritzen offen. Die EZB "steht bereit, zusätzliche Liquidität zur Verfügung zu stellen, wenn dies nötig sein sollte", erklärte die Institution am Freitag. Dies könne in Euro und anderen Währungen geschehen. Die EZB habe sich auf den Brexit-Fall vorbereitet und beobachte die Entwicklung an den Finanzmärkten genau.

