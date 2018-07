Paris (AFP) Der internationale Bankenverband IIF sagt nach der Entscheidung der Briten für ein Verlassen der EU heftige Bewegungen an den Finanzmärkten voraus. Auch wenn die genauen wirtschaftlichen Auswirkungen des Referendums noch unklar seien, sei "sicher, dass es kurzfristig zu starken Turbulenzen kommen wird und dass Wirtschaftswachstum und Arbeitsmarkt längerfristig belastet werden, vor allem in Großbritannien", erklärte IIF-Chef Tim Adams am Freitagmorgen.

