London (AFP) Nach dem Brexit-Votum appelliert Londons Bürgermeister Sadiq Khan an die Unternehmenswelt, seiner Stadt nicht den Rücken zu kehren. London bleibe "der beste Platz auf der Welt, um Geschäfte zu machen", erklärte Khan am Freitag. Die Unternehmen dürften jetzt "nicht in Panik verfallen".

