Viernheim (dpa) - Bei dem Geiselnehmer von Viernheim handelte es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um einen 19-jährigen in Mannheim geborenen Deutschen. Dieser habe in Norddeutschland gewohnt, teilte die Behörde in Darmstadt mit. Der Geiselnehmer in einem Kino hatte Schreckschusswaffen, aber keine scharfen Waffen . Über das Motiv der Tat gebe es noch keine Erkenntnisse. Der Mann war von der Polizei gestern in dem Gebäudekomplex erschossen worden. Die Geiseln wurden unverletzt befreit.

