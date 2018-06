Scheeßel (dpa) - Schlechtes Omen für das "Hurricane"-Festival in Scheeßel in Niedersachsen: Heftige Unwetter zogen seit dem späten Abend über das Festivalgelände. Bei starkem Regen und Gewitter bildete sich um ein Partyzelt ein See. Aus Sorge um die darin aufgebaute elektrische Anlage verlegten die Veranstalter geplante Auftritte auf eine andere Bühne. Auf dem Campingplatz liefen unterdessen viele Zelte von Besuchern mit Wasser voll. Durch das "Hurricane"-Festival sind die Veranstalter besonders sensibilisiert. 71 Menschen wurden dort bei einem Blitzeinschlag verletzt.

