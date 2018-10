Warschau (AFP) Nach einem Sicherheitsleck vor dem Nato-Gipfel Anfang Juli in Warschau hat der Generalstabschef der polnischen Polizei, Waldemar Szulc, am Freitag seinen Rücktritt erklärt. Vorausgegangen war ein Bericht der Zeitung "Gazeta Wyborcza", wonach die Polizei in einer unverschlüsselten E-Mail an etwa 60 Empfänger Einzelheiten über Sicherheitsmaßnahmen während des Gipfeltreffens mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.